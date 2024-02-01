تفاصيل احتجاز مسلح لمجموعة من الرهائن داخل مصنع في اسطنبول.. لدعم غزة

احتجز مهاجم غير معروف هويته عددًا من الرهائن داخل مصنع لمستحضرات التجميل، تابع لإحدى الشركات الأمريكية، بالقرب من مدينة اسطنبول في تركيا، وذلك احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة التركية إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم في المصنع الواقع في الضواحي الشرقية لاسطنبول، لكن نقابة العمال في المصنع، قالت إن المهاجم قام باحتجاز 7 أشخاص كرهائن، فيما أطلق سراح باقي العمال، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

المهاجم يحمل مسدسًا ويرتدي سترة واقية وحزاماً ناسفاً

وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص يحمل مسدسًا، ويرتدي سترة، تشبه السترات الواقية من الرصاص، ويضع حزاماً ناسفاً، ووقف بجانب علم فلسطين، وكتب عبارة «من أجل غزة» على حائط داخل المصنع باللون الأحمر.

وأعلنت الشرطة فرض كردون أمني على المصنع، كما توجهت فرق العمليات الخاصة بالقرب من المصنع.