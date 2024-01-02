علم فلسطين ودعم مستشفيات غزة الميدانية.. سؤال في امتحان هندسة المنصورة (صور)

تصدر علم فلسطين ورقة الامتحان لطلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة اليوم، أثناء أداء امتحان تصف العام، وجاء العلم في أعلى ورقة الأسئلة مع سؤال رئيسي حول الأحداث الجارية وكيفية المساعدة على التجهيزات السريعة للمستشفيات الميدانية من خلال ما درسه الطلاب في برنامج الهندسة الطبية والحيوية، وذلك بعد خروج معظم المستشفيات في قطاع غزة من الخدمة.

وجاء علم فلسطين في أعلى امتحان مقرر أجهزة قياس طبية حيوية المستوى 300 – طلاب الفرقة الثالثة - برنامج الهندسة الطبية الحيوية، كلية الهندسة جامعة المنصورة.

علم فلسطين بورقة أسئلة طلاب هندسة المنصورة

«نظراً لتدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، وتوقف الخدمة الطبية في العديد من المستشفيات، أصبح من الضروري إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية المجهزة بشكل سريع» هذا ما أكده الدكتور حسام الدين مصطفى، أستاذ المقرر ومنسق عام البرامج النوعية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، في تصريح لـ«الوطن».

تصميم مستشفيات ميدانية في سؤال امتحان

وأوضح أن مضمون السؤال الذي جاء للطلاب وأعلاه علم فلسطين: «تصميم أنظمة تعمل على مراقبة أنشطة القلب والمخ بشكل يومي مع إرسال إنذار للطبيب في حالة وجود تدهور في الوظائف الحيوية.»

وقال إن العلم كان وسيلة لجذب انتباه الطلاب من جهة، علاوة على أننا نتعايش مع ما يحدث في غزة فكان على الطلاب إيجاد وسيلة سريعة التجهيز.

وأكد أن وجود علم فلسطين في ورقة الأسئلة كنوع من أنواع الدعم لإخواننا في فلسطين وكل منا يدعمهم بما يستطيع هناك من يدعم بالمقاطعة ونحن نعمل على نشر القضية ودعمهم بطريقتنا.

ردود أفعال الطلاب

«لافتة عظيمة من دكتورنا العزيز» هذا ما أكده الطالب أحمد السعودي، وكتبه علي صفحته علي موقع فيس بوك، وتجاوبت معه الدكتورة إيمان ريحان: «ربنا يوفقكم يارب وينصر أهل فلسطين جميعاً، فعلاً لفتة رائعة للتذكرة للدعاء لهم على الأقل اللهم تقبل».