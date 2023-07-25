أحداث أمنية في سجون الإكوادور.. منها احتجاز رهائن وقتلى

شهدت الإكوادور خلال الساعات الماضية عدة أحداث أمنية، أهمهما احتجاز رهائن في أحد سجون البلاد، ومقتل رئيس إحدى أكبر مدن البلاد، واحتجز سجناء نحو 90 عنصرا من حراس السجن رهائن، إثر اشتباكات بين السجناء أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 11 آخرين أمس الأول الأحد، في سجن «جواياس رقم 1» بـ«جواياكيل» الواقعة جنوب غرب البلاد، أكبر مدن البلاد، وفقا لما أعلنته السلطات، أمس الاثنين.

5 reos murieron y 11 personas han resuelto heridas tras enfrentamientos entre policías y rehenes en una cárcel de Guayaquil, Ecuador. pic.twitter.com/WgoEoMEr5e — Indepe News (@NewsIndepe) July 24, 2023

حالات شغب لعصابات المخدرات في السجون

وقالت سلطات السجون إن عناصر أمن السجون احتجزوا في منشآت بـ5 محافظات، مضيفة عبر «واتساب» أن كل العناصر المحتجزين بحالة جيدة، فيما أشارت وسائل إعلام إكوادورية إلى أنه بهدف السيطرة على الوضع للسيطرة تدخل أفراد من القوات المسلحة والشرطة الوطنية.

وشهدت الإكوادور منذ عام 2021، أعمال شغب لعصابات المخدرات شهدتها السجون وصل عددها لـ12 حالة، أسفرت عن مقتل 420 شخصا على الأقل.

إضراب النزلاء في 13 سجنا

بدورها أشارت السلطات في الإكوادور إلى إضراب النزلاء في 13 سجنا في مختلف أنحاء البلاد عن الطعام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشهدت «مانتا» خامس أكبر مدينة في الإكوادور الواقعة غرب الإكوادور، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حادث هجوم مسلح خلال فعالية عامة، أسفر عن مقتل شخصين مصرعهما بينهما مسؤول، وإصابة 4 آخرين.

وأعلن رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، عبر «تويتر»، مقتل أوجستين إنترياجو «38 عاما» رئيس بلدية مدينة مانتا في الهجوم.