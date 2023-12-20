اتحادا العمال والصناعات يوقعان بروتوكول تعاون لإدارة الجامعة التكنولوجية

وقع محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لإدارة الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملى بمدينة نصر.

ويقضي بروتوكول التعاون بتفويض اتحاد الصناعات المصرية في إدارة الجامعة التكنولوجية، والتعاقد مع الشريك الأكاديمي الدولي الذي يمكنه من توفير عملية تعليمية عالية الجودة تتيح فرصة الاعتماد الدولي للجامعة، وكذا قيام اتحاد الصناعات المصرية بتحديد التخصصات التي يمكن إدراجها بالجامعة، علاوة على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص الإجراءات الواجبة.

وأكد جبران، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يسعى إلى إسناد عملية تطوير العملية التعليمية بالجامعة التكنولوجية المملوكة له، وذلك من خلال منح حق انتفاع وإدارة مبنى الجامعة لشركاء قادرين على قيادة عملية الإدارة والتشغيل.

وأعرب المهندس زكي السويدي عن اهتمام اتحاد الصناعات المصرية بتطوير منظومة التعليم الفني بالتعاون مع الجهات المعنية لتخريج الكوادر الفنية المؤهلة وفق متطلبات سوق العمل.

وتبادل رئيسا الاتحادين الدروع التذكارية بينهما.