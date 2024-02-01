فصائل غزة تنشر لحظة قنص ضابط بجيش الاحتلال إسرائيلي في حي «تل الهوى» (فيديو)

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف وقنص ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن المعارك المستمرة في حي «تل الهوى»، غرب مدينة غزة.

وأظهرت اللقطات أحد عناصر الفصائل الفلسطينية وهو يجهز سلاح قناص من نافذة أحد المنازل، ثم ظهر في الفيديو ضابط وجنود للاحتلال الإسرائيلي يسيرون في الشارع، ثم قام القناص الفلسطيني بإطلاق النار على الضابط الذي سقط على الأرض، بينما لاذ الجنود بالهرب، تاركين الضابط غارقاً في دمائه على الأرض.

قنص ضابط اسرائيلي خلال معارك في حي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/3uPR9cTMrr — Hisham Abu Shaqrah هشام أبو شقرة (@HShaqrah) February 1, 2024

استهداف 3 آليات للاحتلال الإسرائيلي بقذائف «الياسين 105»

وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف 3 آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف «الياسين 105»، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما استهدفت آلية عسكرية رابعة، تابعة لسلاح الهندسة بجيش الاحتلال، بقذيفة من نفس النوع «الياسين 105»، كما استولت على 3 طائرات «درون»، جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة استهداف مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تحصنوا داخل أحد المنازل، غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه تم استهداف جرافة عسكرية من نوع «D9»، بقذيفة «تاندوم»، غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.