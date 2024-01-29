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معرض القاهرة الدولي للكتاب

لحظة هروب وهلع الإسرائيليين من صواريخ الفصائل الفلسطينية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
10:24 م | الإثنين 29 يناير 2024
صواريخ الفصائل الفلسطينية - أرشيفية

صواريخ الفصائل الفلسطينية - أرشيفية

أطلقت الفصائل الفلسطينية 15 صاروخًا في مناطق متفرقة داخل الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

الفصائل توجه رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

تقول تقارير وسائل الإعلام العبرية إن سيارة في ريشون لتسيون تعرضت لشظايا، ولكن لم يصب أحد.

وتستهدف الفصائل الفلسطينية توجيه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الرشقات الصاروخية، بأنهم ما زالوا صامدين وقدراتهم العسكرية ما زالت موجودة.

هلع وهروب الإسرائيليين من صواريخ الفصائل الفلسطينية

وأظهر فيديو لحظة إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على مناطق وسط الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في هروب وهلع الإسرائيليين حتى تركوا سياراتهم وبدأوا بمحاولة الاختباء.

وتأتي صواريخ الفصائل الفلسطينية عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن، إلى 26257 شهيدا و64797 جريحا، أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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بقلم أحمد عادل موسى