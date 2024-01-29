لحظة هروب وهلع الإسرائيليين من صواريخ الفصائل الفلسطينية (فيديو)

أطلقت الفصائل الفلسطينية 15 صاروخًا في مناطق متفرقة داخل الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

الفصائل توجه رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

تقول تقارير وسائل الإعلام العبرية إن سيارة في ريشون لتسيون تعرضت لشظايا، ولكن لم يصب أحد.

وتستهدف الفصائل الفلسطينية توجيه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الرشقات الصاروخية، بأنهم ما زالوا صامدين وقدراتهم العسكرية ما زالت موجودة.

هلع وهروب الإسرائيليين من صواريخ الفصائل الفلسطينية

وأظهر فيديو لحظة إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على مناطق وسط الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في هروب وهلع الإسرائيليين حتى تركوا سياراتهم وبدأوا بمحاولة الاختباء.

الحمد لله ..والله اكبر ....

رشقة صواريخ على تل أبيب قبل قليل ..

رسالة إلى عدة أطراف أهمها الطابور الخامس الذي ينتظر على احر من الجمر سقوط حكم حماس ...

الرسالة مفادها ..

المقاومة بخير و هي باقية إلى يوم القيامة

رفعت الأقلام و جفت الصحف .... pic.twitter.com/vbQnoyjveW — (@jojooooo95) January 29, 2024

وتأتي صواريخ الفصائل الفلسطينية عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن، إلى 26257 شهيدا و64797 جريحا، أغلبهم من الأطفال والسيدات.