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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ استثمار: إجراء حوار وطني بمشاركة الحكومة يساهم في حل الأزمات الاقتصادية

كتب:

منة شبانة
10:31 م | الخميس 01 فبراير 2024
محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار

محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار

قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمة كبيرة لها سببين، الأول مجموعة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للأزمة الأخيرة للحرب في غزة وما أحدثته من تعقيد في الملف السياسي الدولي وتأثيره على الملف الاقتصادي.

عجز الموازنة العامة

وأضاف خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مجموعة من الأزمات الداخلية ومنها سعر الصرف والتفاقم في عجز الموازنة العامة للدولة، وعودة السوق السوداء بقوة، والتضخم، واحتكار السلع وزيادة الأسعار، ونمط الاستهلاك لدى المواطن ما يؤدي لزيادة هذه المشاكل كالطلب المتزايد على العملة والذهب.

الحوار الوطني

وأكد أن الحكومة تعمل على حل هذه المشاكل بسرعة، موضحًا أن إجراء حوار وطني اقتصادي من جانب المتخصصين بمشاركة الحكومة يعد نافذة جديدة لوضع حلول اقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

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بقلم منة شبانة