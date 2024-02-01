حزب المؤتمر: دعوة الرئيس السيسي للمرحلة الثانية من الحوار الوطني استجابة للشارع المصري

قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق مرحلة ثانية من الحوار الوطني يتعلق بالاقتصاد ومواكبته للأوضاع العالمية، جاء كتلبية لمطلب العديد من القوى السياسية والنخب من كل الاتجاهات، لأننا لمسنا من فعاليات وتوصيات المرحلة الأولى تفاعلا كبيرا من القوى السياسية المشاركة في الحوار.

وأضاف «فرحات»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستتصدى لمعالجة التحديات الاقتصادية ومرتقب أن تكون أكثر عمقاً وشمولاً بالبحث عن حلول فعالة تساعد في تحقيق رفاهة المجتمع والازدهار الاقتصادي.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: «تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد وما لذلك من تداعيات اجتماعية، والأوضاع الاقتصادية طارئة وسنتخطاها نحو الرفاهة بفضل تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية».

واستطرد: «التحديات الاستراتيجية لاقتصاد 2024- 2030، نتجت عن تتابع أزمات عالمية أبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأحداث غزة وطوفان الأقصى، ما كان له تداعيات عميقة على اقتصادات الدول ومنها مصر، لتتصدر القضايا الاقتصادية المشهد وأبرزها التوفيق بين السياسات المالية والنقدية للوصول إلى الوضع الأفضل واستقرار سعر الصرف».