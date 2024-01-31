رئيس حزب الجيل: نستعد للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي عبر عدة مقترحات

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إنَّ لجان وأمانات الحزب تعمل حاليًا على دراسة محاور المشاركة في الجانب الاقتصادي من الحوار الوطني المقرر استكماله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ أمانات الحزب في المحافظات بدأت بالفعل عقد اجتماعات لأعضائها وجلسات استماع لرصد الآراء والمقترحات والرؤى التي يمكن تقديمها للحوار الوطني.

دعم الدولة المصرية

وأوضح «الشهابي» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ المشاركة بالأفكار والمقترحات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني واجب على الجميع لدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أنَّ المحور الاقتصادي من أهم المحاور التي تستحق الاهتمام حاليا، خاصة وأننا نبحث حلول عن لمواجهة الاحتياجات الدولارية.

الزراعة الصناعة والتجارة

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنَّ وثيقة التوجهات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ستتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني وبحث سبل تحقيقها والاستفادة من أقصى نجاح ممكن تحققه في مختلف قطاعات الزراعة الصناعة والتجارة والاستثمار، مؤكّدًا أنَّ الخطط والحلول الاستراتيجية له دور مهم في التصدي لتأثيرات الأزمات الدولية وخاصة على المحور الاقتصادي، وكذلك مناقشة كل ما يتعلق بالدين العام وشروط الاقتراض سواء على المستوى المحلي أو الدولي.