أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي.. احمي نفسك بـ5 خطوات

البحث عن أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي واحدة من اهتمامات ملايين الأشخاص الذين تتعرض شبكات الإنترنت الخاصة بهم إلى الاختراق، إذ تتضاءل سرعة الإنترنت بشكل كبير، وهو ما يدفع البعض لتغيير كلمة السر للحفاظ على الباقة.

أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي

يمكن تغيير باسورد الواي فاي عن طريق اتباع عدد من الخطوات السهلة، أوضحها المهندس تامر محمد ، خبير التكنولوجيا لـ«الوطن».

أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي

- في الخطوة الأولى، تأكد من توصيل الإنترنت.

- قم بالدخول على صفحة الإعدادت الخاصة بالراوتر، ثم قم بتسجيل الـ«User name» و«password»، المدونين خلف الراوتر.

- اذهب للضغط على المربع الموجود أمام كلمة «WPA- pre shared Key»، لتغير الرقم السري، مع الحرص على أن يتألف من حروف وأرقام ورموز.

- في هذه الخطوة، قم بالضغط على كلمة «Maintenance» في اليسار، ثم قم بإدخال الرقم السري «password» القديم، والجديد، وتأكيده مرة أخرى.

- اضغط على حفظ.

أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي

يمكنك تغير باسورد الواي فاي، من الهواتف، وفقًا لأحد موظفي خدمة العملاء بأشهر شركات الاتصلات المصرية.

- في البداية، تأكد من اتصالك بشبكة الواي فاي.

- في الخطوة التالية، افتح متصفح جوجل كروم، ثم دون في شريط عنوان المتصفح الرقم التالي: 192.168.1.1

- في هذه الخطوة، أدخل اسم المستخدم admin والباسورد الافتراضي للراوتر، المدونين خلف جهاز الراوتر.

- بالخطوة الرابعة، انتقل إلى قائمة «Basic»، الموجودة على يسار الصفحة، ثم اضغط على خيار «WLAN»، المخصص لضبط إعدادات الواي فاي.

- اضغط على المربع الموجود أمام اختيار «WPA pre-shared key»، ثم اكتب الباسورد الجديد، واحرص أن يكون قويًا حتى لا يسهل اختراقه.

- في هذه الخطوة، وداخل داخل المربع الموجود بجوار الاختصار SSID، قم بتغيير اسم شبكة الواي فاي

- اضغط على زر Submit أسفل يمين الشاشة، لحفظ الإعدادات.