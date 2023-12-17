«التعليم»: تركيب فصول ذكية مزودة بـ«واي فاي» تستوعب 40 طالبا

قال الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، إنَّ استخدام التكنولوجيا في التعليم طال الكثير من القطاعات والبرامج منها مراقبة الامتحانات بالكاميرات، موضحًا أنَّ الشاشات الموجودة في المدارس الثانوية مرتبطة بسيستم وقاعدة بيانات مركزية.

تطبيق تجربة الفصول الذكية

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، أنَّه تمّ تطبيق تجربة الفصول الذكية، وهو عبارة عن منشأ معدني وليس «كونتينر» كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنَّ تركيبه يحتاج إلى 16 ساعة ويستوعب 40 طالبًا ومزود بشبكة «واي فاي» وسيرفر، وتعمل به القنوات التعليمية ومزود أيضًا بالطاقة الشمسية.

تركيب 80 فصلا ذكيا بالأماكن النائية في مرسى مطروح

وأوضح أنَّه تمّ تركيب 80 فصلًا ذكيا في الأماكن النائية بمرسى مطروح و100 فصل ذكى في الأماكن ذات الكثافة العالية بمحافظتي القاهرة والجيزة ويمكن استخدامه في أكثر من عرض كفصل في اليوم الدراسي وسنتر في نهاية اليوم.