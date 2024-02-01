أمين الفتوى يكشف حكم الصيام في النصف الأخير من شعبان

رداً على استفسار متصل حول حكم الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بجوازه.

وأضاف «عثمان»، في حوراه ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «يجوز الصيام بعد النصف من شعبان، خاصة من كان له سنة أو من عاداته صوم الاثنين والخميس، على سبيل المثال».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «مسألة نهي العلماء عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان توقفوا عنه، وأوضحوا أن الذي بدأ صوماً يكمله في شعبان، بدليل حديث النبي محمد: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصُمْه».

واستطرد: «احرص على صوم الاثنين والخميس واستمر في صومهما في شعبان، والصوم بعد نصف شعبان جائز ولا حرج فيه».