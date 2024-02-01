بسعر 27 جنيها.. توزيع 2 كيلو سكر على مستفيدي التموين بالشرقية

أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، استمرار صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري من منافذ الصرف، مشيرة لاستمرار صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة 4 أفراد فأكثر، و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل بسعر 27 جنيها للكيلو.

صرف 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها

وقالت وكيلة وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»: المواطنين المستفيدين من الدعم يمكنهم الحصول على السكر بسعر 27 جنيها، من محلات البقالة التي توزع السلع التموينية والمنتشرة بجميع أرجاء المحافظة، كما يمكن الحصول على السكر الحر من السلاسل التجارية المتعاونة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ جمعيتي.

حملات تموينية لضمان وصول السلع للمستحقين

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم التشديد على جميع الإدارات التموينية بمختلف المراكز، لمتابعة وصول كميات السكر الحر بسعر 27 جنيها، وتوزيعه بشكل عادل على المواطنين، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء، مضيفة أنه يتم تكثيف الحملات التموينية لضمان وصول السلع إلى المستحقين، وعدم التلاعب في الأسعار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.