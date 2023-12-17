أرقام الإبلاغ عن المتلاعبين بسعر السكر الحر في سوهاج.. الكيلو بـ27 جنيها فقط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إجراءات لضبط بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، مع وضع عقوبات للمخالفين، وطرق للإبلاغ، بالتنسيق والتعاون وإدارة تموين طهطا تفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

سعر السكر الحر بسوهاج 27 جنيها للكيلو

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه جرى تحديد سعر بيع كيلو السكر 27 جنيها للمواطنين بجميع أنحاء مركز ومدينة طهطا والقرى التابعة لها، وعلى جميع التجار وأصحاب البقالة والسوبرماركت ومحلات بيع السلع الغذائية بالمحافظة الجملة والقطاعي المشاركين بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، مع ضرورة الالتزام بالسعر المحدد لكيلو السكر الحر بـ27 جنيها فقط.

أرقام الإبلاغ عن المخالفين

وأوضح «عوض» أن من يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضده، داعيا المواطنين الإبلاغ عن أي محل يتولى زيادة سعر كيلو السكر عن السعر المحدد 27 جنيها، عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالاتصال الهاتفي على 0934770450 أو عبر إدارة تموين طهطا بالاتصال الهاتفي على 01143464319