محافظ أسوان: طرح كميات إضافية من السكر الحر في الأسواق خلال الفترة المقبلة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توفير كميات كبيرة من السكر في المحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين.

عدد البطاقات التموينية المستفيدة 350 ألف بطاقة

وأكد اللواء أشرف عطية توزيع 2 كيلوجرام من السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام، يستفيد منها حوالي 1.3 مليون مواطن ومواطنة، ويبلغ عدد البطاقات التموينية المستفيدة 350 ألف بطاقة وكذلك توزيع كميات أخرى من السكر في المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت الكبيرة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم طرح كميات إضافية من السكر الحر في الأسواق والمحلات التجارية خلال الفترة القادمة، وسيتم بيعها بسعر 32 جنيهًا للكيلوجرام في إطار عملية ضخ السوق المحلية بالسكر وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار لصالح المستهلك.

تنفيذ حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الشوارع

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد وجه بتنفيذ حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الشوارع بالتزامن مع رفع 2000 طن من المخلفات والقمامة في عدد من شوارع المدينة.

ومن جانبها، نفذت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، اعمال نظافة على نطاقات واسعة في شوارع أسوان من ضمنها شارع السوق السياحي وشارع كورنيش النيل وطريق السادات.