مدير الهلال الفلسطيني لـ«الوطن»: مصير الطفلة «هند» وطاقم الإسعاف ما زال مجهولا

أكد الدكتور بشار مراد، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مصير الطفلة «هند»، وطاقم الإسعاف الذي هرع لنجدتها، ما زال مجهولاً، ولا توجد أي معلومات جديدة، حيث يبقى الأمر غامضاً حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحري عن الطفلة، وطاقم الإسعاف المفقودين.

وكشف مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية كانت تقل أسرة فلسطينية، أثناء سيرها في أحد الشوارع بمدينة غزة، وأطلقت قوات الاحتلال النار عليها أثناء مرورها من أمام إحدى الدبابات، قائلًا: «السيارة كانت تمر من أمام دبابة ولم يكن يعلم السائق أن دبابات الاحتلال موجودة في المكان».

استشهاد 5 أفراد وطفلتين على قيد الحياة

وأضاف «بشار» أنه بعد الاستهداف الأول من قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيارة، تم استشهاد 5 من الركاب، بينما بقيت الطفلتان «ليان» و«هند» على قيد الحياة، ثم قامت «ليان»، وهي الطفلة الأكبر، بالاتصال برقم الإسعاف، وحينها تم تسجيل المكالمة، ونُشرت على نطاق واسع.

الاحتلال يطلق النار أثناء استغاثة الطفلة

وأوضح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أثناء تحدث الطفلة «ليان» مع طاقم الإسعاف، أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار مرة أخرى، مما أسفر عن استشهاد «ليان»، بينما بقيت الطفلة الأخرى «هند» على قيد الحياة، وتم التنسيق للوصول إلى الطفلة لإنقاذها، لكن عند وصول الإسعاف إلى المكان، انقطعت الاتصالات مع طاقم الإسعاف، وأكد أن «الأمر ما زال مجهولاً، ولا نعرف أين الطفلة وطاقم الإسعاف».

إطلاق النار في منطقة معزولة بالكامل

وأشار الدكتور بشار مراد إلى أن المنطقة التي حدث بها إطلاق النار في مدينة غزة منطقة معزولة بالكامل الآن، حيث يوجد حاجز عسكري يفصل بين شمال وجنوب القطاع، وأن المنطقة تنتشر فيها دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن المستحيل أن يصل أي شخص لهذا المكان.

4 أيام على اختفاء «هند» وطاقم الإسعاف

يذكر أنه مرت 4 أيام على واقعة استهداف سيارة كانت تسير بمدينة غزة، من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يُعرف مصير الطفلة «هند» وطاقم الإسعاف حتى الآن.