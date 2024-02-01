وجدي زين الدين: الولايات المتحدة دولة «بلا مشاعر أو إنسانية»

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إنَّ الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، هو أنها بلا مشاعر أو إنسانية، لافتاً إلى الدور المصري البارز في كشف هذا الوجه منذ عقود طويلة، موضحاً: «صحفنا كتبت عن المؤامرات وبالفعل دائما كنا نحذر بأن هناك مخططات تحاك ضد المنطقة، ولكن مصر تمتلك شعب واعي وقيادة سياسية حكيمة».

وأضاف «زين الدين»، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الولايات المتحدة ظهرت على حقيقتها بوضوح في طريقة رئيسها الحالي الساخرة المستفزة في حديثه عن حرب غزة، مؤكداً أهمية تفعيل وسائل الضغط العديدة على صانع القرار الأمريكي والغربي والتي تؤثر على المصالح الأمريكية.

وتابع الكاتب الصحفي: «وصف الشعب الفلسطيني بأوصاف غير لائقة هو وصف أحمق، وآن الأوان أن نتصدى لمحاولات الولايات المتحدة لاستفزاز مشاعرنا، ولابد من إدراك الحقيقة التي باتت واضحة وهو وجود مخططات تحاك لنا وحاولوا مراراً وتكراراً إغراق مصر في هذه اللعبة لكننا نجحنا في عدم الانغماس فيها».