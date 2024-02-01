نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6000 شخص بعد أحداث 7 أكتوبر

قال عبدالله زغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن قضية الأسرى تعد من أكبر القضايا السياسية والقانونية، في ظل استمرار قيام الاحتلال الإسرائيلي بعملياته الإجرامية الموسعة، مضيفًا أنه تم أسر أكثر من 6000 فلسطيني من الأطفال والنساء والشباب وذلك من بعد أحداث 7 أكتوبر.

استمرار احتجاز الأسرى الفلسطينيين

وأشار «زغاري» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة «dmc»، أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في استمرار احتجاز المعتقلين، حيث أن هناك فرص عديدة للإفراج عن هؤلاء الأسرى، ولكن لا حياة لمن ينادي، فالاحتلال دائما ما ينقض الاتفاقيات.

الأسرى ضحوا من أجل الحرية

وتابع، أن الأسرى الفلسطينيين ضحوا من أجل الحرية والكرامة والخلاص من هذا الاحتلال، مواصلًا: «أعتقد أن صفقات التبادل بين الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، تبقى هي الأمل الوحيد لخلاص هؤلاء المعتقلين، في ظل استمرار المقاومة والجهود التي لازالت موجوده لوقف إطلاق النار، وأيضا في ظل عدم تحقيق الاحتلال لأهدافه التي وضعها منذ بداية العدوان».