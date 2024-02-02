وزارة الأوقاف تفتح 16 مسجدًا بـ10 محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، وذلك في 10 محافظات هي «الشرقية، وسوهاج، وبني سويف، والمنيا، والجيزة، وأسيوط، والبحيرة، وكفر الشيخ، والسويس، وقنا»

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد الصفا بعزبة الهوانم، وبقرية كفر الدنوهيا بمركز الزقازيق، ومسجد باسم بقرية قنتير بمركز فاقوس، ومسجد الشيخ سليمان العزازي بالعزيزية بقرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير، والمسجد القديم بقرية الرياض بمركز أبو كبير، وفي سوهاج يجري افتتاح مسجد السلام بقرية الحديقة بطما، وفي بني سويف يجري افتتاح مسجد الأنوار المحمدية بقرية طحا بوش بمركز ناصر، ومسجد السلام بقرية بليفيا بمركز بني سويف.

افتتاح مساجد بالمحافظات

وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد النور بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، ومسجد عثمان بن عفان بقرية منشأة الذهب بمركز المنيا، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد نور الإسلام بقرية باجة الشيخ بمركز العياط، ومسجد طرخان بمركز الصف، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الحاجة رزقة بقرية عرب بني هلال في القوصية، وفي البحيرة يجري افتتاح مسجد بدر بقرية المنشية الجديدة بمركز الدلنجات، وفي كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد سلام بعزبة سلام بقرية تيدا بمركز سيدي سالم.

افتتاح مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة السويس يجري افتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة العمدة بحي الجناين، وفي قنا يجري افتتاح مسجد الخير بمنطقة صلاح الدين بقرية حجازة قبلي بمركز قوص.

افتتاح 534 مسجدًا في 7 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 534 مسجدًا منها 415 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و119 مسجداً صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 2 فبراير 2024، عدد 11 ألفاً و556 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 15 ملياراً و905 ملايين جنيه.