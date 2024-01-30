رابط موقع وزارة الأوقاف.. اعرف طريقة التقديم بمسابقة العمال 2024

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة رابط التقديم لوظائف الأوقاف 2024، والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم، إذ أعلنت الوزارة ممثلة في الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ أيام عن مسابقة للتوظيف في وزارة الأوقاف المصرية ومنها «أئمة وعمال نظافة وخطباء».

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، لينك التقديم والأوراق والمستندات المطلوبة، وفقا لما جاء على موقع الأوقاف المصرية:

رابط موقع وزارة الأوقاف 2024

ويمكن الدخول على رابط موقع الوزارة من أجل التقديم على وظائف الأوقاف 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وللدخول على البوابة يمكنك الضغط هنـــــــــا، وبعد الدخول إلى البوابة، سيظهر أمام المواطن بعض الخانات التي تطلب منه عدد من البيانات عليه كتابتها كاملة وبشكل دقيق.

وتتلخص طريقة التقديم لوظائف الأوقاف 2024 عبر الموقع الإلكتروني في كتابة كافة البيانات المطلوبة، وهي: تحديد محافظة الإقامة المتقدم للعمل بها، تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، اختيار «حفظ الطلب»، انتظار رسالة تصل له عبر هاتفه برقم طلب التوظيف.

أوراق التقديم لوظائف الأوقاف 2024

وبعيدا عن لينك وظائف الأوقاف 2024، هناك بعض الأوراق المطلوبة من المواطن حال التقديم على هذه الوظائف، وتتلخص تلك الأوراق وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي في الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ـ صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.