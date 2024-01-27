مسابقة وزارة الأوقاف 2024.. كل ما تريد معرفته عن الوظائف والتخصصات

يبحث الكثيرون عن مسابقة وزارة الأوقاف 2024 التي أعلن عنها الوزير محمد مختار جمعة، منذ أيام، حيث من المقرر أن يشهد الأسبوع الحالي بداية فتح باب التقديم إلى الوظائف المطلوبة، وهي (الأئمة والخطباء، وعمال، بنظام المسابقة.

مسابقة وزارة الأوقاف 2024

وأعلن مختار جمعة أن 2000 وظيفة سيتم طرحها من خلال مسابقة وزارة الأوقاف 2024، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بواقع 1000 للعمال و1000 للأئمة والخطباء، ويكون التقديم للوظائف متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

موعد التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2024

وحددت وزارة الأوقاف موعد فتح باب التقديم إلى وظائف وزارة الأوقاف 2024، بعد 3 أيام وتحديدا بداية من يوم 30 يناير الجاري.

كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط الجديدة التي يتم تطبيقها لأول مرة، ومنها رفع سن التقديم في وظائف الأوقاف إلى 40 عاما.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الأوقاف

حرصت وزارة الأوقاف على تخفيض شرط التقدير للأئمة في المؤهل الدراسي الجامعي من أصحاب التخصصات الأزهرية إلى تقدير مقبول، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة ايضا بجانب رفع سن المتقدمين للوظيفة.

أما بالنسبة للوظائف التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والخاصة بالعمال فقد سمحت لذوي المؤهل الدراسي أقل من متوسط سواء الإعدادية العادية، أو الإعدادية الأزهرية، بالتقديم في المسابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024

وعن المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2024 جاءت كالتالي:

- صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.