حيلة وحيدة للكشف عن البن المغشوش.. «لا تشربه بعد الآن»

القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة، إذ أنها مفضلة لدى الكثيرون، الذين يحرصون على تناولها طيلة الوقت، باعتبارها ذات مذاقا لذيذا، يجعلها من أكثر المشروبات شعبية في العالم، فلكل شخص نوعا مفضلا منها، يعشق تناوله، إلا أن هناك حيلة يجهلها البعض، وتساعدك بشكل كبير، في معرفة إذا كان البن مغشوشًا أم لا؟

قبل شرب القهوة، يجب عليك الانتباه أولًا، إلى معرفة نوع القهوة، إذ كان جيدًا أم لا، قبل تناولها، لذا قدم موقع «The Spruce Eats» علامة يجب عليك الانتباه جيدا لها، ويمكن استعراضها في التقرير التالي:

حيلة وحيدة للكشف عن البن المغشوس.. «لا تشربه بعد الآن»

وش القهوة يكشف إذ كان البن مغشوشًا أم لا، فوفقًا لموقع «The Spruce Eats»، أن من علامات الجودة، التي تشير إلى كون القهوة جيدة أم لا، ومن أهم العلامات التي يحبها عشاق القهوة «الوش»، فإذا كان وش القهوة سميكًا وثقيلًا على غير المعتاد، وجب عليك الانتباه في تلك الحالة، وعدم تناولها لأنها تكون مغشوشة، وهذه من الأمور التي وجب مراعاتها في كل مرة قبل تناولها.

في بعض الأحيان، يشير وش القهوة السميك، الذي يظهر على الجزء العلوي من الكوب، إلى كونه مصنوعًا من مواد أخرى، وفي ذلك إشارة إلى كونها غير جيدة، ولا يقتصر معرفة إذ كان البن المغشوش على ذلك الأمر أم لا، فهناك بعض العلامات الأخرى، التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار، وهي على النحو التالي:

عوامل أخرى تكشف إذ كانت القهوة مغشوشة أم لا

إذا شعرت أن رائحة القهوة نفاذة أو كريهة، ففي ذلك إشارة إلى كونها مغشوشة، إلى جانب لونها إذ كان قاتمًا، ففي ذلك إشارة إلى أنه جرى تحميصها أكثر من اللازم، الأمر الذي يؤثر بدوره على مذاقها، كما يجب الآخذ في الاعتبار سعرها، إذا كان أقل من المعتاد، فربما يشير إلى سوء جودتها، وكونها مغشوشة.

ونصح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية خلال حديثه لـ«الوطن»، بأن في حال تناول القهوة، بعد التأكد من جودتها، يجب إضافة القليل من السكر لها، خيرًا من عدم تناولها بدونه، لأن ذلك يؤثر سلبًا على صحة الجسم، لأن السكريات تساعد بدورها في إمداد الجسم بالطاقة، التي تعينه على أداء كل المهام المختلفة.