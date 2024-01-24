5 طرق للتخلص من الجلد الميت والتصبغات.. أبرزها مقشر القهوة

تتمنى جميع السيدات الظهور ببشرة مشرقة خالية من التصبغات والشوائب التي تتراكم على البشرة بسبب عوامل الجو واستخدام أدوات التجميل، وتتسبب في جعل البشرة باهتة وغير صحية، فضلًا عن تسببها في تكوين حب الشباب والرؤوس السوداء؛ لذا نستعرض في التقرير التالي، 5 طرق للتخلص من الجلد الميت والتصبغات.

يمكن الحصول على بشرة ذات مظهر مشرق وجذاب من خلال تحضير مقشرات طبيعية في المنزل لإزالة الجليد الميت والتصبغات، بحسب ما نشره موقع WebMD الطبي، كالتالي:

5 طرق للتخلص من الجلد الميت والتصبغات

1) القهوة لإزالة الجلد الميت

يساعد مسحوق القهوة الخشن على إزالة الجلد الميت وتقشير الجسم، كما يساهم في حماية الجلد من الشيخوخة، وإزالة التصبغات، ويمكن تحضير المُقشر كالتالي:

- تحضير (3 ملاعق من القهوة المطحونة، معلقة زيت زيتون).

- إضافة الماء إلى المكونات السابقة حتى الحصول على قوام عجينة متماسك.

- فرك مقشر القهوة على الجسم المبلل برفق، ثم شطفه ووضع مرطب مناسب للبشرة.

2) ماسك العسل والسكر لإزالة التصبغات

ماسك العسل والسكر من أهم الوصفات التي تساعد في تقشير البشرة وتحسين صحة الجلد، من خلال حمايته من أشعة الشمس الضارة، ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:

- خلط نصف كوب من السكر مع ملعقة كبيرة من العسل.

- فرك الخلطة السابقة برفق على الجسم المبلل.

- شطف الجسم جيدًا ووضع مرطب.

طحن قشور البرتقال لإزالة الجلد الميت

3) قشور البرتقال

يمكن تجفيف قشر البرتقال وطحنه لاستخدامه كمقشر طبيعي لإزالة الشوائب والتخلص من الجلد الميت والتصبغات، ويمكن تحضير المُقشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تحضير (مسحوق قشر البرتقال، كمية مناسبة من الحليب).

- خلط المكونات السابقة، ووضعها على الوجه نحو 20 دقيقة.

- فرك الخليط على الوجه برفق لعدة دقائق.

- شطف الوجه ووضع مرطب مناسب.

4) استخدام الشوفان لإزالة الجلد الميت

يعتبر الشوفان من أفضل المقشرات الطبيعية للبشرة، التي تساعد في إزالة الشوائب والدهون المتراكمة على الجلد، كما يساهم في التخلص من الجلد الميت، وهو يناسب جميع أنواع البشرة، ويمكن تحضيره كالتالي:

- تحضير (ملعقتين من الشوفان، زبادي، ملعقة من العسل الأبيض).

- مزج المكونات وفركها على البشرة برفق لدقائق معدودة.

- شطف البشرة بالماء البارد، ووضع مرطب مناسب.

5) مقشر الشاي الأخضر

يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر المستخدمة للتخلص من الجلد الميت والشوائب المتراكمة على البشرة، ولعمل الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية:

- تفريغ محتويات 2 من أكياس الشاي الأخضر وإضافة 3 ملاعق عسل إليها.

- مزج المكونات جيدًا، وتوزيع العجين على البشرة وتركه لمدة 10 دقائق.

- غسل البشرة جيدًا، واستخدام المرطب المناسب.