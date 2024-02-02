«التنسيقية» تشارك في معرض القاهرة للكتاب بعدة إصدارات.. اعرفها

شارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعدد من المؤلفات في مختلف الألوان الأدبية والثقافية والتي تنوعت بين المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية.

المسيحية في بلاد النوبة

ويشارك النائب عمرو عزت، بإصدارين؛ كتاب «المسيحية في بلاد النوبة» من منتصف القرن الأول الميلادي إلى منتصف القرن السادس، وهو إصدار يستهدف البحث والتنقيب لمعرفة طرق دخول المسيحية إلى بلاد النوبة، بهدف معرفة كيف أثرت المسيحية في التكوين الإنساني لسكان النوبة، وانعكاس ذلك على حياتهم ومختلف جوانب مجتمعهم.

أعظم رحلة حج في التاريخ

بالإضافة لكتاب «منسا موسى- أعظم رحلة حج في التاريخ»، ويتناول الرحلة التي سيظل لها رونقا وبريقا خاصا لدى المؤرخين نظرا لتميزها بضخامة عدد أفرادها الذي تجاوز الآلاف وجذت اهتمام المؤرخين والكتاب، وقد تميزت الرحلة بالثراء الفاحش والإنفاق الضخم الذي مارسه السلطان منا موسى في القاهرة وبلاد الحرمين مما لفت النظر إليه وإلى بلاده على مستوى تجار البلاد الأوروبية، بالإضافة إلى الطابعة الثانية من كتاب «الشيخ علي عبد الرازق»، وعدد من إصداراته السابقة.