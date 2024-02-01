إقبال جماهيري على ندوة «التنسيقية».. «دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب»

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بمعرض الكتاب، اليوم الخميس، بعنوان «مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعي لدى الشباب»، وذلك بمشاركة كل من النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي ومارك مجدي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد شوقي مدير عام دار النشر «عصير الكتب».

حضور جماهيري

وأذاعت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب على موقع «فيس بوك»، تفاصيل الندوة مباشرة، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف فئات زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد النائب رامي جلال، أن هناك دور نشر تبحث عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم كتابة إصدارات لنشرها لديهم، وذلك لزيادة عدد متابعيه وتنظيم دعايا لدار النشر، موضحا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعتبر من بين المهرجانات والفعاليات العامة التي لا تستهدف القراءة بشكل مباشر، بل تسعى لاجتذاب عدد كبير من القرّاء.

كتابة القصص القصيرة

فيما أشار الكاتب رامي عبدالباقي، عضو التنسيقية إلى إنه محب لمجال التأليف، وقد بدأ بكتابة القصص القصيرة لأن كتابتها كانت سهلة، ومع مرور الوقت، انتقل إلى كتابة الرواية واكتشف أنها أسهل بكثير بالنسبة له، مضيفا أنه اتجه بعد ذلك إلى كتابة رواية تاريخية تحكي قصة أو فترة معينة.

وأكد المترجم مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أن حركة الترجمة تتأثر بالاتجاه الثقافي للمجتمع، وحتى الآن لم نقرر ما نريد من الترجمة، ولا نوجد استراتيجية ثابتة للثقافة، مشيرا إلى أن جزءًا من مشكلات الترجمة يعود إلى التراث الثقافي الذي يؤثر بشكل مباشر على عملية الترجمة.

وأضاف محمد شوقي، مدير دار نشر «عصير الكتب»، أن تنسيقية شباب الأحزاب لها تأثير في الحياة السياسية والثقافية، وقدموت ندوات هي الأكثر إقبالا وجماهيرية، ومقرهم على مدار اليوم مزدحم بالزوار من مختلف الفئات العمرية.