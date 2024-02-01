«التنسيقية».. قِبلة المثقفين ومنارة شباب الجامعات بمعرض القاهرة للكتاب

لم تكتفِ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدورها الوطنى فى العمل السياسى كمظلة سياسية تجمع مختلف الرؤى ووجهات النظر والأيديولوجيات وتدعم التنوع الحزبى والاستقلال السياسى، بل ظهرت فى مختلف الأنشطة المجتمعية.

وشاركت فى حلقات النقاش والاستماع حول مختلف القضايا المجتمعية، وتأكيداً لدورها الوطنى، واستمراراً لأعمال مقاتليها على كل الجبهات، تدشن «التنسيقية»، للعام الثانى على التوالى، ركناً خاصاً فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55.

ويعد جناح «التنسيقية» بالمعرض من أهم وأبرز الأجنحة التى يقبل عليها الشباب والقراء من مختلف الفئات العمرية؛ لما يقدمه من محتوى مميز وغير تقليدى، والذى تضمن سلسلة من الندوات واللقاءات لكبار الشخصيات والمفكرين لمناقشة العديد من القضايا المحلية والإقليمية.

واستعرض أعضاء «التنسيقية» إصداراتهم فى المعرض، والتى يبلغ عددها 11 إصداراً جديداً تتنوع بين المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية، وجاءت القضية الفلسطينية فى مقدمة الجلسات، خاصة دور الإعلام فى توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى، ولقاء آخر عن التراث الثقافى ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية، بحضور خبراء الإعلام المصرى ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ لكشف موقف الإعلام من التعامل مع الأزمة الفلسطينية.