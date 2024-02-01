اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: ندعم الجهود الرامية لحماية استقرار ووحدة الأراضى الليبية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولي»: «حياة كريمة» تسهم فى تحقيق رؤية «مصر 2030»

- القوات الخاصة المصرية والهندية تتدربان على اقتحام بؤرة إرهابية

- «العربية للتصنيع» تبدأ توطين إنتاج خامات الصناعات الدوائية

الصفحة الثانية

- أرض «الذهب» مصر تبوح بالثروات

- إطلاق أول بوابة رقمية للقطاع.. وعقود مع شركات عالمية للتنقيب

- «غرفة التعدين»: تطوير الصناعات المرتبطة يخلق مجتمعات عمرانية جديدة

- وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك احتياطيا كبيرا.. ولدينا 125 موقعا تحتوي على خام الذهب

الصفحة الثالثة

- «صندوق الاستثمار» لتلبية رغبات الباحثين عن فرص استثمارية

- «الرقابة المالية»: تأسيس الصندوق يأتى استكمالاً لجهود الهيئة فى تعزيز الشمول المالى والاستثمارى وبناء قطاع مالى غير مصرفى متطور.. يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة تستهدف تحقيق عوائد تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع

- خبراء: «الصندوق» فرصة جاذبة للمستثمرين.. والاحتياطى يضع مصر على الخريطة العالمية

- «سلام»: خطة الدولة فى مشروعات التنقيب تحفظ حقوق الأجيال الجديدة.. و«شعيب»: هناك ضرورة لاستحداث وابتكار طرق جديدة لتنمية القطاع

- رئيس الشعبة: 90% من المشغولات الذهبية «إنتاج محلى».. وتوقّع الأسعار مستحيل

- هاني ميلاد: زيادة التصدير تدفع بمصر إلى قائمة الأسواق العالمية

الصفحة الرابعة

- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: استمرار الإبادة الجماعية تحدٍّ صارخ لـ«العدل الدولية».. والأزمة فى «غزة» بلغت مستويات كارثية

- «أطباء بلا حدود»: نشعر بقلق تجاه قرار تعليق تمويل «أونروا».. ومتحدث الوكالة: نحن الجهة الوحيدة التى لا تزال تقدم مساعدات إغاثية

- «الرعاية الصحية»: تبادل الخبرات لتقديم أفضل خدمة ومطابقتها للمعايير العالمية

- تسليم 100 عقد عمل لـ«ذوى الهمم» و32 شهادة إتمام تدريب مهنى لخريجين جدد

- وزير الإسكان لشركاء صينيين: فرص استثمارية واعدة ومشروعات عملاقة فى الانتظار

- «الجزار»: احتفالية كبرى فى افتتاح منطقة الأعمال المركزية بـ«العاصمة الجديدة».. و«ويشنج»: أنجزنا «القاهرة للمؤتمرات» وأبراج الـ«داون تاون» بـ«العلمين»

الصفحة الخامسة

- «التنسيقية».. قِبلة المثقفين ومنارة شباب الجامعات بالمعرض

- «القضية الفلسطينية» حاضرة بقوة.. مصر الداعم الأول للأشقاء

- «مسلم»: الحرب الإسرائيلية كشفت جرائم الإعلام الدولى المهنية.. و«الطاهرى»: «القاهرة» الصوت العربى الوحيد الذى دافع عن أبناء غزة فى بداية العدوان.. و«فوزى»: جلسات الحوار الوطنى بناءة ومعمّقة.. و«النمنم»: «المعرض» نموذج مصرى رائد وملهم فى المنطقة العربية

- إصدارات متنوعة بين السياسة والأدب

- أحمد زيدان.. سيرة الغائب الحاضر فى كتاب «ويبقى الأثر»

- مارسيل سمير: شبابنا يشاركون بـ 11 مؤلفاً متنوعاً لإثراء الحياة الثقافية

- مسؤول «الحوار السياسى»: هدفنا نشر الوعي بالاستعانة بـ«المؤثرين»

الصفحة السادسة

«مقالات رأي»

- «الداخلية» تلاحق «الحيتان» لضبط الأسواق!!

- عن «مصر» - أُم الدنيا - أتحدث

- البديهيات تصطدم بغرور القوة

- السعة الاستيعابية و«اللحاف» وكتيبة الاقتصاد

- بيع الخطر

الصفحة السابعة

«ميركاتو للتاريخ»

- الزمالك يدعم صفوفه.. «السعيد» الأبرز و«أشرف والجوهرة الأوغندية» أهم الصفقات

- «مسار إجبارى»

- الأهلى يرفض رحيل «عبدالمنعم» إلى قطر و«كولر» يجهز «أبوعلى» لموقعة الجزائر

- «الكان» يشتعل

- «مابولولو» يقود أنجولا للنجاة من «خروج المغلوب»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- ماراثون «رمضان»..«المتحدة» تدعم المواهب فى دراما 2024

- البداية «جمصة» جولات بـ«العَجَلة».. تحدِّى «شعيشع» فى الإجازة

- دعماً لأهالى غزة: «روبوت» للبحث تحت الأنقاض.. برعاية 5 طلاب

- عائلة بطنطا تتوارث صناعته منذ 100 سنة.. الغربال «القديم» له شَدَّة

- «معاً من القاهرة».. رسالة رفض للعدوان الإسرائيلى فى 55 لوحة