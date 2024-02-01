«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن تصريحات الرئيس السيسي مع بايدن

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «الرئيس السيسي يؤكد لـ«بايدن» ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه غزة».

تثمين الإدارة الأمريكية الجهود المصرية

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس تثمين الإدارة الأمريكية الجهود المصرية في ملف القضية الفلسطينية فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة.

وأضاف خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز» أن هناك التصريحات خرجت في اليوم التالي من الاتصال من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي أكد أن الرئيس بايدن طلب من الرئيس السيسي التدخل المصري للتوصل لهدنة طويلة المدى يمكن من خلالها الانتقال إلى خطوة أخرى، لخفض التوتر والتوصل لأي رؤية لوقف الحرب.

وأشار إلى أن ما يعلن خلال اليومين الماضيين من إمكانية التوصل لرؤية عامة بجهود مصرية قطرية حول هدنة طويلة المدى في غزة، يعكس تفعيل الجهود المصرية المكثفة في هذا الملف.

مصر الفاعل الأكبر في القضية

وأكد أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى مصر باعتبارها الفاعل الأكبر في هذه القضية وإمكانية التوصل لرؤية بعيدة المدى وخفض التوترات وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تغيير الرؤية الأمريكية والغرب تجاه ما يحدث في غزة.