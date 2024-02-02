مواعيد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات.. البداية من مرسى علم

ساعات قليلة، ويجتمع ملايين المصلين في مختلف المساجد، وفقًا لمواعيد صلاة الجمعة في القاهرة والمحافظات والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، وهي ثالث جمعة في شهر رجب المبارك، إذ تبدأ صلاة الجمعة في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتنتهي بمنطقة سيدي براني بمحافظة مطروح، فيما تتزين المساجد وتتعطر بأرقى أنواع البخور لاستقبال المصلين.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواعيد صلاة الجمعة اليوم في مصر بالتفصيل، متضمنةً مواعيد صلاة الجمعة في القاهرة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد صلاة الجمعة في القاهرة

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإنّ مواعيد صلاة الجمعة في القاهرة تبدأ في تمام الساعة 12:09 ظهرًا، بينما تنطلق صلاة الجمعة في مدينة 15 مايو الساعة 12:08 ظهرًا، فيما تبدأ في العاصمة الإدارية الجديدة الساعة 12:06، وفي العبور 12:07 ظهرًا، وحدائق العاصمة 12:06 ظهرًا، وأخيرًا في سفنكس الجديدة 12:11.

مواعيد صلاة الجمعة في أسوان

وتأتي مواعيد صلاة الجمعة في أسوان بتمام الساعة 12:02 ظهرًا، وفي إدفو 12:02، وفي توشكى 12:08، بينما في توشكى الجديدة 12:07.

مواقيت الصلاة في مصر

ووفقًا لمواقيت الصلاة في مصر، فإنّ موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر يكون كالآتي:

مواعيد صلاة الجمعة في الإسكندرية.. 12:14 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في طنطا.. 12:10 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في المنصورة.. 12:08 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الزقازيق.. 12:08 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في أسيوط.. 12:09 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في سوهاج.. 12:07 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في بني سويف.. 12:09 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في المنيا.. 12:11 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في قنا.. 12:03 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في مطروح.. 12:25 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الغردقة.. 11:58 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الخارجة.. 12:13 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الإسماعيلية.. 12:05 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في دمياط.. 12:06 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في السلوم.. 12:33 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في نويبع.. 11:55 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في حلايب.. 11:47 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في شرم الشيخ.. 11:56 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الفيوم.. 12:10 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في 6 أكتوبر.. 12:10 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في كفر الشيخ.. 12:10 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الحامول.. 12:09 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في بلطيم.. 12:09 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في طابا.. 11:56 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في راس سدر.. 12:03 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الطور.. 11:59 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في دهب.. 11:56 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في أبوزنيمة.. 12:01 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في راس غارب.. 12:00 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في القصير.. 11:56 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في سفاجا.. 11:58 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في مرسى علم.. 11:45 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في شلاتين.. 11:51 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في سيدي براني.. 12:30 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الضبعة.. 12:20 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في العلمين.. 12:18 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في واحة سيوة.. 12:31 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في موط "الداخلة".. 12:18 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الفرافرة.. 12:22 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في البويطي.. 12:18 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في باريس.. 12:12 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في المحلة الكبرى.. 12:10 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الحمام.. 12:16 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في نجع حمادي.. 12:05 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في بورسعيد.. 12:04 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في السويس.. 12:03 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في العريش.. 11:58 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الطور.. 11:59 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في دمنهور.. 12:12 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في إسنا.. 12:03 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الأقصر.. 12:03 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في القاهرة الجديدة.. 12:08 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الدلنجات.. 12:11 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في كاترين.. 11:58 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في السادات.. 12:12 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الصالحية الجديدة.. 12:06 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في العاشر من رمضان.. 12:07 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في الفشن الجديدة.. 12:11 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في المنصورة الجديدة.. 12:08 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في النوبارية الجديدة.. 12:13 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في بدر.. 12:07 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في بني مزار الجديدة.. 12:10 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في بورسعيد الجديدة.. 12:03 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في بئر العبد الجديدة.. 12:02 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في رشيد الجديدة.. 12:12 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في رفح الجديدة.. 11:57 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في شرق العوينات 12:19 ظهرًا.

مواعيد صلاة الجمعة في غرب النوبارية 12:15 ظهرًا.