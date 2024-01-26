وزيرا الداخلية والأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الشرطة احتفالا بعيدها

في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72 قام محمود توفيق وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتورشوقى علام مفتى الجمهورية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

ألقى الخطبة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائ وعظم الجزاء وتحدث خلالها عن الدفاع عن الوطن كونه واجب شرعي ووطني مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية مؤكدا على ما أسهمت به البطولات والتضحيات التى بذلها رجال الشرطة فداءً للوطن لدعم إستقرار وأمن البلاد ، مؤكداً فضيلته على أهمية ما تبذله وزارة الداخلية من جهود للتصدى للجريمة بشتى صورها مما ساهم في الحفاظ على استقرار وسلامة الوطن موجهاً التحية لشهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة والقوات المسلحة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.