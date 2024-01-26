موعد صلاة الجمعة في مختلف المحافظات اليوم

تحرص الهيئة العامة للمساحة المصرية على نشر مواعيد الصلاة والتوقيتات المختلفة بشكل يومي، بما في ذلك موعد صلاة الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تقديم خدمة مهمة للمواطنين، حيث يمكنهم من خلالها معرفة مواقيت الصلاة في أي مكان في مصر في الوقت المحدد، بما في ذلك موعد صلاة الجمعة، والاستماع إلى خطبة الجمعة، خاصة في أيام شهر رجب الذي يستحب فيه فعل العديد من العادات والعبادات

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 26 يناير في مختلف محافظات مصر، كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: أذان الظهر في تمام الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: أذان الظهر عند الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: أذان الظهر الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: أذان الظهر الساعة 12:11 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: أذان الظهر الساعة 11:55 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: أذان الظهر الساعة 12:14 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الظهر الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: أذان الظهر الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: أذان الظهر الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: أذان الظهر الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: أذان الظهر الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: أذان الظهر الساعة 12:25 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: أذان الظهر الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: أذان الظهر الساعة 12:12 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الظهر الساعة 12:04 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.