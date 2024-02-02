خريطة البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب اليوم.. ندوات ولقاءات فكرية

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، العديد من الفعاليات والندوات ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة الـ55، منها لقاء فكري مع الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومناقشة كتاب السيناريست عبد الرحيم كمال بعنوان «كل الألعاب للتسلية» ويشاركه المناقشة الدكتور يسري عبد الله أستاذ الأدب بجامعة حلوان.

البرنامج الثقافي في معرض الكتاب

القاعة الرئيسية قاعة سليم حسن – بلازا 1:

ينظم معرض الكتاب ندوة بعنوان «تراثنا الحي من حضارتنا القديمة»، بمشاركة الكاتب أحمد الجمال والدكتور ممدوح الدماطي – علاء أبوزيد، في الساعة 1:30 بعد الظهر.

كما يقدم مناقشة بعنوان «تجربة الكتابة الجديدة في المهرجان القومي للمسرح» ومسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي، بمشاركة كل من الفنان محمد رياض، والمسرحيين: أحمد رجائي – أحمد سمير – هاني قدري – د. أيمن عبدالرحمن – عماد مطاوع، وذلك الساعة 3:30 مساء بقاعة سليم حسن بلازا 1.

وتشهد القاعة نفسها في الـ7 مساء اللقاء الفكري مع الدكتور أحمد زايد بعنوان «قضايا الحداثة»، ويحاوره الدكتور أنور مغيث.

القاعة الدولية بلازا 2:

يقدم البرنامج ندوة بعنوان «صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا» بمشاركة الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وعبدالله النجار والدكتورة نسرين البغدادي، ويديرها الإعلامية نشوى الحوفي، في الساعة 1:30 بعد الظهر.

ويشهد المعرض أيضا ندوة عن مشروع «عاش هنا»، بمشاركة المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور أحمد بهاء الدين خيري، والدكتور محمد الكحلاوي، والدكتور جمال الشاعر في الساعة 2:40 مساء.

الصالون الثقافي بلازا 2:

يعقد المعرض ندوة «انتصارات حرب أكتوبر 1973 بين براعة التخطيط وقوة التنفيذ ودور القطاع المدني لتحقيق النصر»، ويحضرها اللواء ناجي الجندي، في الساعة 1:30 ظهرا.

قاعة فكر وإبداع - بلازا 1

ينظم المعرض ندوة لمناقشة رواية «كل الألعاب للتسلية» للكاتب عبدالرحيم كمال، وبمشاركة الدكتور يسري عبدالله في الساعة 5.30 مساء.

لتحميل البرنامج الثقافي لليوم كاملا من الرابط