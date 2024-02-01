معرض الكتاب يناقش المعالجة البصرية لـ«القاهرة شوارع وحكايات» للراحل حمدي أبو جليل

نظمت القاعة الرئيسية «قاعة سليم حسن» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، اليوم الخميس، ندوة لمناقشة كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» للكاتب الراحل حمدي أبو جليل، استضافت كلا من أحمد اللباد، رسام ومصور فوتوغرافي، وحسام جاد، باحث في التاريخ العمراني، وأدار الندوة الكاتب والشاعر عادل سميح.

بدوره قال الكاتب عادل سميح، إن فصول كتاب القاهرة شوارع وحكايات عبرت عن طبيعة شخصية الراحل حمدي أبو جليل، التي اتسمت بالطفولة والاندهاش عند السرد، وخاصة أنه نشأ في بيئة ريفية في الفيوم جعلته مهتما ومنشغلا بحكايات مدينة القاهرة، سواء التاريخية التي ترتبط بالتسلسل الزمني لحكامها أو الحكايات الإنسانية المرتبطة بأهلها.

وأضاف، أن طبعة الكتاب المتواجدة حاليا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي الطبعة الخامسة التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب في 500 صفحة، بعد خضوعها لبعض التعديلات التي تتوافق مع الفترة الحالية، وتابع: «الكتاب هو تجميع لمقالات الراحل التي تناولت جولات وحكايات في شوارع القاهرة، وقد اشتملت الطبعة الحالية بعض التعديلات بالاتفاق مع أبو جليل من خلال إعادة ترتيب فصول الكتاب تاريخيا، وإضافة الصور الفوتوغرافية والقصاصات التي تعبر عن القاهرة التاريخية والحديثة».

دمج التاريخ الإنساني بالآنية

كما أكد سميح أن الكاتب الراحل حمدي أبو جليل استطاع دمج التاريخي الإنساني بالآني في بوتقة واحدة بأسلوب سردي بسيط وممتع، مشيرا إلى أن الكاتب كان منشغلا بالحديث عن القاهرة من خلال أهلها الذين عاشوا فيها على مدار العصور، وليس من خلال حكامها.

واستعرض حسام جاد، باحث التاريخ العمراني، خلال الندوة التي عقدت بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، التغيرات التي مرت بها القاهرة منذ دخول العرب المسلمين لمصر سنة 640م، عندما قرروا العيش في الفسطاط والانعزال عن أهل القاهرة ببناء سور يحيطهم، مرورا بالقاهرة الفاطمية، وحدوث التحولات السياسية في عهد الأيوبيين والعثمانيين والتي أثرت على التطورات العمرانية، حتى الوصول إلى حكم المماليك وظهور شخصية القاهرة التاريخية، موضحا أن «الكاتب الراحل حمدي أبو جليل استطاع أن يميز بين قاهرة السلطة وقاهرة أهلها بكل جدارة، كما تناول النزاعات السياسية التي تدعونا للتفكير وإعادة النظر فيما هو تاريخي وثابت في عقولنا عن القاهرة».

المعالجة البصرية للكتاب

وفيما يتعلق بالمعالجة البصرية، للطبعة الجديدة من كتاب القاهرة شوارع وحكايات، قال الرسام والمصور أحمد اللباد، إنه مزج بين رؤية الكاتب حمدي أبو جليل الريفية، ورؤيته المدنية باعتباره شخص عاش طوال حياته في المدينة، ولم يعتمد فوتوغرافيا على الفترة التي كتب فيها فصول الكتاب «2005-2007»؛ بل عبرت اعتمد على المؤثرات البصرية والرسومات التي تدمج بين الفترات القديمة والحديثة بداية من لوحات وصف مصر التي رسمها الفرنسيين عن مصر، مرورا بالمطبوعات والمنشورات الدارجة، حتى الصور التي تجسد المرحلة الحالية: «كان الراحل متعاونا وكريما ولم يتشبث برأيه أبدا بخصوص المؤثرات البصرية بل ترك لي المجال للتعبير والاختيار».

وأكد اللباد أن لغة كتاب القاهرة شوارع وحكايات، اتسمت بالسهولة والمتعة وخفة الدم، إذ نجح الكاتب الراحل حمدي أبو جليل في استعراض معلومات تاريخية وجغرافية عن القاهرة بأسلوب ممتع وذكي، دلل على علاقته الوثيقة والمعقدة بالمدينة: «وجد الكاتب أنها مدينة غنية بالتفاصيل والمعلومات التي تستحق الاهتمام والتشابك معها، ليقدم لنا عملا عظيما نقل خلاله مشاعره المتضاربة والعميقة تجاهها».