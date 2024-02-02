وزير الري: نقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني لمواجهة أزمة المياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالمهندس مازن غنيم، رئيس سُلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني.

أشار وزير الري إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تمثل تهديداً للوضع الإنساني بالقطاع، ما يؤثر على توفير احتياجات المياه للفلسطينيين المحاصرين، والتي تُعد خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي، مؤكدا أن فقدان الاحتياجات الأساسية للحياة مثل المياه والغذاء والكهرباء يزيد فرص تفاقم أعداد الشهداء في غزة.

استخدام المياه كسلاح

ومن جانبه، استعرض المهندس غنيم الممارسات الإجرامية للجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، واستخدامه لقطع المياه كعقاب جماعي لسكان القطاع، إضافة لقيام السلطات الإسرائيلية بممارسات في الضفة الغربية للتحكم في مخزونات المياه الجوفية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في المياه، معرباً عن رغبته في تعزيز الاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية في التعامل مع هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مجال المياه، من خلال اتخاذ القرارات العاجلة التي تنقذ الأوضاع في قطاع غزة.

توفير كل الدعم

ورحب الدكتور سويلم، بتوفير كل أشكال الدعم المطلوبة للأخوة الفلسطينيين في مجال المياه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، إضافة إلى ترحيب الوزارة بنقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في مجالات حصاد مياه الأمطار والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية كإجراءات مستقبلية للتعامل مع أزمات المياه بالأراضي الفلسطينية.

أشار وزير الري إلى رغبته في تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وفلسطين في مجال إدارة الموارد المائية، والتي تهدف لتنمية المهارات ورفع قدرات الكوادر الفنية بدولة فلسطين في مجالات التخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال إيفاد الأكاديميين والباحثين والكوادر الفنية من فلسطين إلى مصر للتدريب وتبادل الخبرات، ويمكن توفير تقنية التعلم عن بعد للجانب الفلسطيني.