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معرض القاهرة الدولي للكتاب

باحثة سياسية تطالب بحماية الأطقم الطبية في غزة من الانتهاكات الإسرائيلية

كتب:

شريف سليمان
08:37 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إن الأطقم الصحية والطبية في قطاع غزة، بحاجة إلى حماية حقيقية أمام ما يحدث الآن من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالقتل أو القصف الجوي أو سياسة التجويع الممنهجة، وبحاجة أيضا إلى القيام بعملها نظرا لأن عدد الجرحى كبير، ويحتاجون إلى الرعاية الصحية وتوفير المستلزمات الطبية.

المنظمات الدولية يجب أن توجه إسرائيل بعدم المساس بالقطاع الصحي

أضافت خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينبغي على المنظمات الدولية المعنية بعدالة حقوق الإنسان أن تتحرك وتؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية، لتضغط على إسرائيل وتوجهها بعدم المساس بالقطاع الصحي.

أشارت «حداد»  إلى أن إسرائيل تقوم بتصفية القطاع الصحي في غزة لتجعل الحياة فيه مستحيلة على الفلسطينيين، وعملية التصفية تحدث من خلال القتل والاعتقال، وحتى هذه اللحظة يحدث اختفاء قسري لبعض الموظفين والمسعفين في الأطقم الصحية سواء كانوا من الهلال الأحمر أو الدفاع المدني أثناء أداء واجبهم المهني.

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