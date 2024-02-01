الاستعلام عن فاتورة المياه.. نصائح مجربة لتقليل المبلغ المدفوع

سداد فاتورة المياه بشكل منتظم من أهم الالتزامات التي يجب على كل مواطن القيام بها، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بهم من خلال عدة طرق لضمان حصولهم على المعلومات الصحيحة، ودفع المبالغ المستحقة عليهم في الوقت المناسب.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية طرق استعلام فاتورة المياه، عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول، وبعض النصائح لتقليل فاتورة المياه، وغرامة التأخر في سداد الفاتورة، وغير ذلك من الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.

طرق استعلام فاتورة المياه

يمكن للمواطنين في مصر الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بهم من خلال عدة طرق، أهمها الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إذ توفر خدمة الاستعلام عن فواتير المياه إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني.

ولكي تتمكن من الاستعلام عن فاتورتك من خلال الموقع الإلكتروني، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط من هنــــا.

- اضغط على أيقونة «استعلام عن الفاتورة».

- ادخل رقم الحساب الخاص بك.

- ادخل رقم الآي بي الخاص بك.

- اضغط على زر «إرسال».

وسوف تظهر لك بعد ذلك معلومات الفاتورة الخاصة بك، بما في ذلك قيمة الاستهلاك وتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد.

وتقدم لك الشركة القابضة عبر الفيديو التالي طرق الاستعلام عن فاتورة المياه عبر موقعها الإلكتروني:

ومن طرق استعلام فاتورة المياه كذلك، الاستعلام من خلال تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إذ توفر خدمة الاستعلام عن فواتير المياه من خلال تطبيقها للهواتف الذكية، وهناك عدة خطوات يجب عليك اتباعها لكي تتمكن من الاستعلام عن فاتورتك من خلال التطبيق، وهي كالتالي:

- قم بتحميل تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

- قم بفتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام رقم حسابك.

- اضغط على أيقونة «استعلام عن الفاتورة».

وسوف تظهر لك بعد ذلك معلومات الفاتورة الخاصة بك، بما في ذلك قيمة الاستهلاك وتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد.

كيف يمكنني تقليل فاتورة المياه؟

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل فاتورة المياه، منها:

- الحفاظ على المياه، عن طريقة محاولة ترشيد استهلاكك للمياه في جميع الأنشطة اليومية، مثل الاستحمام والغسيل والطبخ.

- إصلاح التسريبات، إذ يكون هناك تسريبات في المياه غير ملاحظة في كثير من الأحيان، فإذا كان هناك تسريب في المياه في منزلك، قم بإصلاحه على الفور.

- فحص عداد المياه بانتظام، وتأكد من أنه يقرأ كمية المياه التي تستهلكها بدقة.

ما غرامة التأخير في سداد فاتورة المياه؟

تفرض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي غرامة على المتأخرين في سداد فواتير المياه، وتصل هذه الغرامة إلى 20% من قيمة الفاتورة.

كيف يمكنني تقديم شكوى بشأن فاتورة المياه؟

إذا كنت تعتقد أن فاتورة المياه الخاصة بك غير صحيحة، فيمكنك تقديم شكوى إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باتباع عدة خطوات كالتالي:

- قم بزيارة مكتب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منطقتك.

- قم بتعبئة نموذج الشكوى.

- قدم المستندات الداعمة لشكواك، مثل قراءة العداد الخاصة بك.

- ستقوم الشركة بفحص شكواك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ما أسباب ارتفاع فاتورة المياه؟

قد يلاحظ البعض ارتفاع في فاتورة المياه، وربما يكون هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الفاتورة، منها:

- زيادة الاستهلاك: فإذا زادت كمية المياه التي تستهلكها، فسوف ترتفع قيمة الفاتورة.

- وجود تسريبات في المياه: إذا كان هناك تسريب في المياه في منزلك، فسوف تزيد كمية المياه التي تستهلكها، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة.

الخطأ في قراءة العداد: إذا حدث خطأ في قراءة عداد المياه، فقد يتم احتساب كمية مياه أكبر مما تستهلكه بالفعل، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة.