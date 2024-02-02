وزير الإنتاج الحربي: ننفذ أول محطة إنتاج كهرباء من المخلفات بمصر في أبورواش

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، روبرت فالك رئيس مجلس إحدى الشركات، وإسلام رمضان، المدير التنفيذي لها بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية.

دعم الاستثمار البيئي

أكد الوزير، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة المصرية بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.

معالجة المخلفات البلدية الصلبة

ونوّه الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي سيتم إنشاؤها بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن في اليوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات في الساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف متابعة مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبورواش.