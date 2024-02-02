أسعار العملات اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك.. مستقرة

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه المصري استقرارًا ملحوظَا في أسعار الصرف اليوم، بحسب ما أعلنته مواقع البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وفقا لآخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات، حيث تستعرض «الوطن»، أسعار أبرز العملات اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 2-2-2024 في البنك الأهلي المصري 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء

وبلغ سعر الدينار الكويتي ما يقرب من 100.40 جنيه للبيع و99.36 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي حوالي 8.24 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو اليوم 33.40 جنيه للبيع، و33.14 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني ما يقرب من 39.17 جنيه للبيع، و38.82 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 3.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 11.60 جنيه للبيع، و100.20 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ما يقرب من 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

ووصل سعر اليورو اليوم إلى ما يقرب من 30.46 جنيه للبيع، و33.31 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم من 8.25 جنيه للبيع، و8.22 للشراء.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى ما يقرب من 39.14 جنيه للبيع، إلى 38.96 جنيه للشراء.

أسعار العملات في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي ما يقرب من 30.95 جنيه للبيع، و30.90 للشراء.

بينما وصل سعر الدينار الكويتي من 100.72 جنبه للبيع، و98.95 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي إلى ما يقرب من 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي من 8.42 جنيه للبيع، و8.41 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو حوالي 39.30 جنيه للبيع إلى 39.14 جنيه للشراء.

ووصل سعر اليورو اليوم إلى ما يقرب من 33.46 جنيه للبيع، و33.32 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي إلى ما يقرب من 30.95 جنيه للبيع، و30.85 للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم ما يقرب من 100.72 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

وسعر الريال السعودي وصل إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء

وبلغ سعر اليورو الي ما يقرب من 33.46 جنيه للبيع، إلى 33.31 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني من 39.14 جنيه للبيع، إلى 38.96 جنيه للشراء.