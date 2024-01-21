شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 21-1-2024 في البنوك المصرية استقرارًا منذ بداية التعاملات الصباحية، سواء للدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترايني أو الدينار الكويتي أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي، بحسب بيانات أسعار العملات في البنوك المصرية.

ونرصد في السطور التالية أسعار العملات اليوم الأحد 21-1-2024 في البنك الأهلي المصري بحسب الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 21-1-2024، بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

أما سعر اليورو اليوم 21-1-2024 في البنك الأهلي المصري فسجل 33.41 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني فقد سجل 38.93 جنيه للشراء، و39.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي، 99.29 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسعر الدرهم الإماراتي اليوم 21-1-2024 في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.