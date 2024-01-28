استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه في حالة الشراء، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 100.66 جنيه للبيع، و100.07 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية حوالي 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه في بنك أبو ظبى التجاري نحو، وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه في حالة البيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبحسب موقع بنك مصر فإن سعر اليورو بلغ 33.61 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 33.41 جنيه، فيما استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 33.50 جنيه للبيع، و33.35 جنيه في حالة الشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلي المصري اليوم نحو 38.97 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 39.35 جنيه للبيع، واستقر سعر بيع الجنية الإسترليني في بنك الإسكندرية عند 39.35 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء نحو 39.06 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء فيما بلغ سعر البيع نحو 8.29 جنيه، ولامس سعر الريال السعودي داخل بنك مصر الـ8.22 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.39 جنيه، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.41 في حالة الشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 100.66 جنيه للبيع، و100.07 جنيه للشراء، واصل سعر الدينار الكويتي استقراره داخل بنك التعمير والإسكان عند 100.75 جنيه للبيع، و96.99 جنيه في حالة الشراء.