استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 33.59 جنيه للشراء و 33.74 للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

واستقرت أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.74 جنيه للبيع، بيمنا وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 39.15 جنيه للشراء، و39.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرار ملحوظا وبلغ متوسط سعر صرفه في تعاملات اليوم الاثنين نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

استقر متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الاثنين عند نحو 33.59 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر صرف اليوم للبيع نحو 33.74 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

كشف الموقع الرسى للبنك المركزي عن متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري، حيث سجل سعر صرفه نحو 39.15 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 39.32 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، وبلغ سعر الريال نحو 8.21 جنيه للشراء، بينما سجل سعره 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في تعاملات اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر اليع نحو 8.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، نحو 100.15 جنيه للبيغ فيما بلغ سعر الشراء نحو 100.61 جنيه.