وكالة الفضاء المصرية: نستعد لإطلاق مجموعة أقمار صناعية الأعوام المقبلة

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ61 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي، لبناء قدرات الدول النامية في هذا المجال الحيوي.

جدول أعمال الدورة

وعبر عن تقدير ودعم مصر لهذه اللجنة، مشيدا بأهمية وتعدد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية، كما نوه إلى دعم مصر لمديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وأعضاء المكتب على ما يقدمونه من دعم الدول الأعضاء، مشيرًا إلى إنجازات مصر في مجال الفضاء، حيث تم إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية على مدار الأعوام العشرة الماضية، كان آخرها إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 في الرابع من ديسمبر 2023، كما يتم التحضير لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية خلال الأعوام المقبلة، بداية من القمر الصناعي نكس سات 1 والمقرر إطلاقه في الثاني من فبراير 2024.

الفضاء الخارجي

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على اقتناع مصر الراسخ بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الفضاء الخارجي، ولا سيما داخل القارة الإفريقية، حيث استضافت مصر عدة اجتماعات منذ عام 2014 لتنفيذ أول استراتيجية إفريقية للفضاء الخارجي، مما أسفر عن بلورة واعتماد استراتيجية إفريقيا للفضاء وتأسيس وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة، كما وتطرق إلى مبادرة مصر لإطلاق قمر التنمية الإفريقي لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية، تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء في رصد التغيرات المناخية ومساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع آثارها.

كما أعلن الدكتور شريف صدقي عن تنظيم مصر مؤتمرًا دوليًا للفضاء بعنوان «آفاق الفضاء الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط» في الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 2024.