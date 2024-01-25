الأقمار الصناعية ترصد تكاثر للسحب الركامية.. سقوط أمطار وتراجع شديد في الحرارة

يعيش المواطنون أجواء شديدة البرودة في أغلبية المحافظات مع الساعات الأولى من ليل الجمعة، حيث تصل درجات الحرارة إلى أدنى معدلاتها، وكشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء وحالة الطقس نهارا وليلا لتتوقع التالي.

الأقمار الصناعية تكشف تكاثر السحب الممطرة

وأظهرت آخر صور رصدتها الأقمار الصناعية تكاثر السحب الممطرة التي تُؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مُشيرة إلى أنها يصاحبها سقوط أمطار مُتفاوتة الشدة، وتصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

وفي وقت سابق، أظهرت صُور للأقمار الصناعية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق مُتفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يُصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت «الأرصاد» أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.