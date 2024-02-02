الكشف على 1415 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، قافلة طبية بقرية جبل النور بمركز ببا جنوب بني سويف، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1415 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية

ونظمت القافلة الطبية في بني سويف، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 105 مواطنين، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المرضى في 6 تخصصات طبية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية البكربة بمركز ببا جنوب بني سويف، فحص المرضى في 7 عيادات في 6 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء عدد من التحليلات الطبية منها تحليل الدم لـ56 حالة، و38 بمعمل الطفيليات، وإجراء عدد من حالات الاشعة العادية والأسنان، والموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، كذلك استصدار 7 قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، على تواصل القوافل الطبية المجانية على مدار الأسبوع، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.