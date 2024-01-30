الكشف على 1722 مواطنا في قافلة طبية مجانية بكفر شكر

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الكشف على 1722 مواطنا مجانا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية بأسنيت مركز كفر شكر، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

قافلة طبية مجانية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية وجهت قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية أسنيت بكفر شكر على مدار يومين، وتم الكشف خلالها على 1722 مواطنا مجانا من خلال عيادات طبية في مختلف التخصصات.

عيادات طبية في مختلف التخصصات

وتنوعت أعمال القافلة بين الكشف الطبي في «الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والرمد والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة والعظام».

الكشف المبكر عن الضغط والسكر

يأتي ذلك إلى جانب عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.