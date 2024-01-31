قافلة طبية مجانية توقع الكشف على 117 مريضا في قريتين جنوب بني سويف

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، اليوم، عن توقيع قافلة طبية مجانية، الكشف على 117 مريضا بقريتي الشنطور وعزبة خليل في مركز سمسطا، جنوب المحافظة، نفذتها جمعية الأورمان بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.

الاكتشاف المبكر للأمراض

وأكدت الدكتورة إنجي حسن وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، على أن تنظيم القوافل الطبية، يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالي في هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

تخصصات القافلة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات: العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والأذن.

وأشار إلى اجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.