«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تهدد بخطوات تصعيدية إذا استمرت التهديدات من جنوب لبنان

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إن هناك اتصالات متواصلة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، ويأتي اتصال وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي بعد التصعيد الأخير على الحدود الشمالية مع جنوب لبنان.

سيكون هناك حشد عند الحدود الشمالية

وأضافت المراسلة، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، أن هناك العديد من التصريحات على لسان وكالات أجنبية كانت قد نسبت إلى وزير الدفاع «جالانت»، الذي قال إنه سيكون هناك حشدا عند الحدود الشمالية، ما ينذر إلى توسيع نطاق جبهة جنوب لبنان، وهذه التصريحات من وسائل الإعلام العبرية تعاملت معها نقلا على وسائل إعلام أجنبية.

وأشارت إلى أن «جالانت» قد هدد مرارا وتكرارا بأن إسرائيل ستأخذ خطوة مغايرة، إذا ما استمرت هذه التهديدات من قبل جنوب لبنان، وأن مصير بيروت سيكون كمصير قطاع غزة إذا ما دوت صفارات الإنذار إلى حيفا أو ما بعد ذلك.

12 عملية في جنوب لبنان من قبل حزب الله

ولفتت دانا أبو شمسية، إلى أن هذه الاتصالات جاءت عقب التصعيد عند حدود لبنان، وأصبح هناك ما يزيد على 12 عملية في جنوب لبنان من قبل حزب الله، وبالتالي هذه التصريحات جاءت لدفع الجهود الدبلوماسية سواء الأمريكية أو الفرنسية الساعية لإبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية إلى بعض الكيلومترات لداخل الأراضي اللبنانية.