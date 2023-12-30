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«القاهرة الإخبارية»: جالانت وجانتس رفضا دعوة نتياهو للمشاركة بالمؤتمر الصحفي

كتب:

حسن سمير
11:07 م | السبت 30 ديسمبر 2023
وزير الدفاع بحكومة الحرب الإسرائيلية يوآف جالانت

وزير الدفاع بحكومة الحرب الإسرائيلية يوآف جالانت

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن وزير الدفاع في حكومة الحرب، يوآف جالانت، وعضو مجلس الحرب، بيني جانتس، رفضا دعوة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاركته في مؤتمر صحفي يومي مسائي مشترك حول تطورات العدوان المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 84 يوماً، قائلاً: «نحن نفكر فيكم طوال الوقت، ونتذكر باستمرار واجبنا الأخلاقي بإعادتكم جميعاً إلى دياركم».

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