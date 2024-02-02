قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف للصيانة غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت محافظة بني سويف، قطع التيار الكهربائي، غدًا السبت، عن عدة مناطق وأحياء في مدينة بني سويف العاصمة، وذلك لمدة 6 ساعات ابتداء من الساعة السادسة 6 صباحًا، وحتى الثانية عشر 12 ظهرًا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بالمغذيات.

أماكن قطع التيار الكهربائي في بني سويف غدًا

ويجري قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، غدًا السبت، أعمال الصيانة الدورية على لوحة التوزيع بشارع عبد السلام عارف، مما يستلزم فصل الخدمة عن عدد من المناطق التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات، وهي:

1ــ مغذي المعلمين ويتضمن مناطق وأحياء الأبنية التعليمية وبني سويف الجديدة.

2ــ مغذي المخبز الآلي: مركز هندسة الحميات.

3 ــ مغذي العجمي ومنطقة العجمي.

4 ــ مغذي بني سويف الجديدة ويضم قصر الثقافة، مدرسة الدعوة.

5 ــ مغذي زمزم ويضم: هندسة المركز.

6 ــ مغذي الرحبة ويضم: منطقة الغمراوي.

7 ــ مغذي الضرائب ويضم الرقابة الإدارية.

8 ــ مغذي بني عطية ويضم مربع الفيلل.

9 ــ مغذي القطاع ويضم: التليفزيون،

10 ــ مغذي الحميات: ويضم مستشفى الحميات.

11 ــ مغذي القاضي ويضم: مديرية التموين، منطقة الروضة، خلف الاستاد، نادي الشرطة، النادي الرياضي.

كهرباء بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.