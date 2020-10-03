الكهرباء تحذر المتخلفين عن تركيب العداد الكودي: قطع التيار في انتظاركم

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّه مع بدء اتخاذ الإجراءات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، سيتمّ إلغاء نظام الممارسة، لافتا إلى أنَّ في حال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة بنهاية الشهر الجاري، سيتمّ قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار.

التحول من الممارسة إلى العدادت الجديدة

وأكّد المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ اصحاب العقارات المخالفة والعشوائية تسعى لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء داخل وحداتهم السكنية عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادت الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء للحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية، حيث يسمح نظام العداد الكودي بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.

مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تمّ تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وتلقت المنصة الإلكترونية أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

تلقى الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، ومن أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي سدادها وإلا سيتمّ رفض طلبه.

تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تمّ توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

إجراءات تقديم طلب العداد الكودي:

– الدخول على المنصة الإلكترونية.

– اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

– استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

– إرفاق المستندات المطلوب.

– إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي:

– صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

– عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

– ايصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

وعقب إرسال الطلب تستقبله الوزارة عبر فريقها الفني، ويبدأ اتخاذ الإجراءات والتي تستغرق أسبوع عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار.

أما في حال توصيل التيار الكهربائي للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض تقديم الطلب (يوم واحد) عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد (7 أيام) من تاريخ تقديم الطلب، ويحتاج تنفيذ المقايسة وتركيب العداد 8 أيام عقب سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر لتصبح إجمالي الفترة 16 يومًا.